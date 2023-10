Verstappen zet ook op tweede training snelste tijd neer

Max Verstappen heeft vrijdag op twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Mexico de beste tijd gereden. In de tweede training klokte hij een tijd van 1.18,686. Hij was 0,119 seconden sneller dan Lando Norris (McLaren), die werd gevolgd door Charles Leclerc (Ferrari). De teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez, zette de vijfde tijd neer.

In de eerste training was de Red Bull-coureur vrijdag ook al de snelste. De 26-jarige Verstappen is al een paar weken zeker van prolongatie van zijn wereldtitel.

“Er zijn wel een paar dingen die beter kunnen, maar dit was een positieve start van het weekend. Eigenlijk nog een beetje beter dan we hadden verwacht, dus dat is niet verkeerd”, zei Verstappen na afloop van de tweede training. “Het circuit is wel erg glad. Dat kan wel lastig worden met de banden, dus er zijn nog wel een paar dingen waar we aan kunnen werken.”

Hij keek uit naar de kwalificatie en verwacht een echte strijd omdat Norris in de training dicht bij hem in de buurt bleef. “Dit was de afgelopen races al zo, dus het is voor mij geen verrassing. Ik reken op een spannende kwalificatie”, aldus Verstappen.

Zijn teamgenoot Pérez kreeg tijdens de training veel steun van de vele Mexicaanse fans. “Als je in de auto zit, vergeet je het wel een beetje, maar als je uit de auto stapt, is er zoveel aandacht. Het is geweldig om zoveel steun van de fans te krijgen.” De Mexicaan was niet helemaal te spreken over de training. “We hadden geen makkelijke dag, maar ik denk wel dat het er positief uitziet en dat we de goede weg zijn in geslagen.”

Lewis Hamilton kwam tot de zevende tijd in de training (1.19,024). De Brit, die vorige week bij de GP van de Verenigde Staten werd gediskwalificeerd, had een langzame start in zijn Mercedes, maar wist zich daarna nog wel wat te herstellen. Volgens teambaas Toto Wolff kwam dit omdat Hamilton diverse dingen aan het uittesten was.

Zaterdag wordt de kwalificatie verreden en zondag is de race.