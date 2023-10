Wereldkampioene Kok snelste op 500 meter in kwalificaties

Femke Kok heeft bij de kwalificaties voor de wereldbeker in Heerenveen de snelste tijd gereden op de 500 meter. De wereldkampioene op het sprintnummer won in 37,24. Concurrente Jutta Leerdam werd met 37,53 tweede voor Naomi Verkerk (37,63).

Ook Dione Voskamp (37,70) en Marrit Fledderus (37,76) plaatsten zich met respectievelijk de vierde en vijfde tijd voor de wereldbekerwedstrijden.

Michelle de Jong greep met de tijd van 38,23 net naast een startbewijs voor de eerste wereldbekerwedstrijden in Japan en China. Daarna volgen in december nog wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.