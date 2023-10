AH Zaanlander en Reggeborgh winnen NK ploegenachtervolging

De schaatsteams van Albert Heijn Zaanlander en Reggeborgh hebben bij respectievelijk de vrouwen en de mannen de Nederlandse titels gegrepen bij het NK ploegenachtervolging in Heerenveen.

AH Zaanlander was op de eerste Nederlandse kampioenschappen op dit onderdeel met Marijke Groenewoud, Elisa Dul en Irene Schouten de snelste in 2.57,57 voor KNSB Talent Team Noord en de rijdsters van marathonploeg BDM-BTZ.

Reggeborgh pakte in Thialf de titel bij de mannen met Crispijn Ariƫns, Evert Hoolwerf en Bart Hoolwerf. Het drietal was met 3.45,90 sneller dan de teams van AH Zaanlander en SKITS/Port of Amsterdam.