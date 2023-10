Amerikaanse ijshockeyer overlijdt na tragisch ongeval in Engeland

IJshockeyer Adam Johnson is op een tragische manier om het leven gekomen bij een wedstrijd van zijn Engelse club Nottingham Panthers tegen de Sheffield Steelers. De 29-jarige Amerikaan, die in het verleden in eigen land actief was in de NHL, liep volgens Britse media ernstig nekletsel op nadat hij in aanraking was gekomen met een ijzer van een schaats.

Johnson kreeg eerste hulp op het ijs en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd later gemeld dat hij was overleden. Er waren zo’n 8000 toeschouwers aanwezig bij de wedstrijd, die na het ongeluk met Johnson werd afgelast.

De verslagenheid bij het team van Johnson is groot. “Adam, onze nummer 47, was niet alleen een uitmuntende hockeyspeler, maar ook een geweldige teamgenoot en een ongelooflijk persoon met nog een heel leven voor zich”, aldus Nottingham Panthers op X. “We zullen hem heel erg missen en nooit vergeten.”

De voor zondag geplande wedstrijden in de ijshockeycompetitie zijn afgelast vanwege het overlijden van Johnson.