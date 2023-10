Belgische renner Philipsen sprint naar zege in Singapore

Jasper Philipsen heeft het Tour de France Prudential Singapore Criterium op zijn naam geschreven. De Belgische renner sprintte voor de Brit Mark Cavendish en de Sloveen Tadej Pogacar naar de winst.

De wedstrijd in Singapore over twintig ronden van drie kilometer werd opgezet door Tourorganisator ASO.

Pogacar reed in de straten van Singapore al snel weg uit de groep in gezelschap van Vuelta-winnaar en Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss en de Italiaan Giulio Ciccone. De drie kregen een gaatje, maar werden toch weer teruggepakt. Pogacar probeerde het daarna alleen, maar hij werd in de laatste 200 meter opnieuw bijgehaald. Philipsen, winnaar de groene trui in de Tour, kon profiteren en pakte de zege.

“Het was niet makkelijk om Pogacar terug te pakken, maar het lukte op het laatste moment toch. Ik hield mij rustig tijdens de wedstrijd om op het laatst alles te kunnen geven”, zei de winnaar.