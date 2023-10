Braziliaanse tennisster Haddad Maia wint WTA Elite Trophy

De Braziliaanse tennisster Beatriz Haddad Maia heeft de WTA Elite Trophy gewonnen. De nummer 19 van de wereld was in de Chinese stad Zhuhai in de finale in twee tiebreaks te sterk voor Qinwen Zheng uit China, die één plekje hoger staat op de mondiale ranglijst: 7-6 (11) 7-6 (4). De finale duurde maar liefst 2 uur en 51 minuten

De WTA Elite Trophy is bedoeld voor de mondiale subtop, speelsters die zich net niet hebben weten te plaatsen voor de WTA Finals.

Het tennisseizoen wordt komende week afgesloten met de WTA Finals, waar de acht beste speelsters aan mogen deelnemen. Dat eindejaarstoernooi wordt in het Mexicaanse Cancun gespeeld.