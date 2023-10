Canadese tennisser Auger-Aliassime prolongeert titel in Basel

Tennisser Félix Auger-Aliassime heeft zijn titel in het ATP-toernooi van Basel geprolongeerd. De 23-jarige Canadees won in de finale van de Pool Hubert Hurkacz in twee sets: 7-6 (3) 7-6 (5).

Het was de vijfde toernooizege voor de nummer 19 van de wereld. Zijn vorige vier titels behaalde hij allemaal vorig jaar. Auger-Aliassime won toen onder meer het toernooi in Rotterdam.

De service bepaalde goeddeels de wedstrijd. Beide spelers sloegen de nodige aces, maar wisten in de partij geen enkele keer een break te forceren. Auger-Alliasime kreeg zelfs geen enkel breakpoint tegen. De Canadees sloeg 43 winners.