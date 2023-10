Darter Noppert geeft voorsprong weg en mist EK-finale

Darter Danny Noppert heeft in de halve finale van het EK tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright een voorsprong weggegeven en verloren. De 32-jarige Fries stond met 8-5 voor, maar miste enkele dubbels en verloor met 11-8. Daardoor is de kans op een volledig Nederlandse finale in het Duitse Dortmund vervlogen.

Noppert pakte de derde leg van Wright af en zag de nummer 3 van de wereld bij 4-4 weer gelijk komen. In de volgende leg kwam Noppert gelijk weer op voorsprong en bouwde die vervolgens uit, onder meer dankzij enkele hoge finishes. Wright richtte zich op en won de wedstrijd alsnog.

De Schot Wright stuit in de finale op de 21-jarige Nederlander Gian van Veen of de Engelsman James Wade. Zij nemen het tegen elkaar op in de andere halve finale.