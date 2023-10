Golfer Huizing stelt speelkaart Europese Tour veilig in Qatar

Golfer Daan Huizing heeft zijn speelkaart op de Europese Tour voor volgend jaar veiliggesteld. De 31-jarige prof uit Soest eindigde in de Qatar Masters als gedeeld zestiende en met die klassering steeg hij naar de veilige honderdste plaats op de jaarranking.

Wil Besseling verspeelde vooralsnog zijn volledige speelrecht op de Europese Tour in 2024. Hoewel de Noord-Hollander sterk finishte met een ronde van 66 slagen (6 onder par) en op de gedeelde 21e plaats eindigde in de Qatar Masters, zit hij niet bij de beste 116 die hun speelkaart behouden. Besseling zal naar de Qualifying School moeten om zijn speelrecht op het hoogste niveau te heroveren. Dat geldt ook voor Darius van Driel.

Joost Luiten deed niet mee in Qatar, maar Nederlands beste golfer was al zeker van een tourkaart voor volgend jaar. Als nummer 17 op de jaarranking is hij ook verzekerd van deelname aan de lucratieve seizoensfinale in Dubai (16-19 november). Het prijzengeld daar is 10 miljoen dollar, omgerekend zo’n 9,5 miljoen euro.