Goud Van ’t Wout op 1000 meter in wereldbeker shorttrack Montreal

Shorttracker Jens van ’t Wout heeft bij de wereldbeker in Montreal het goud veroverd op de 1000 meter. De Nederlander profiteerde maximaal van een val van twee van zijn concurrenten in de finale. Hij wist in de slotfase zelf nog de Zuid-Koreaan Hwang Daeheon in te halen. De Zuid-Koreaan Lee Jeongmin pakte het brons.

Het was de vierde gouden medaille voor Van ’t Wout in de wereldbeker.

De Nederlandse vrouwen pakten op de aflossing de zilveren plek. Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer werden tweede achter Zuid-Korea. Het brons ging naar de Verenigde Staten.

De mannenploeg kwam op de relay niet verder dan de halve finales.