Krol mist wereldbeker op 1000 meter, Prins wint verrassend

Thomas Krol heeft bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf naast een startbewijs voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter gegrepen. De olympisch kampioen van Jumbo-Visma eindigde in 1.09,00 als elfde. Tim Prins van Reggeborgh was verrassend de beste op de 1000 meter in Thialf in 1.07,96.

Achter Prins werd Tijmen Snel tweede in 1.08,09 en Kjeld Nuis derde in 1.08,11. Ook Jenning de Boo en Janno Botman plaatsen zich in principe voor de wereldbekers als nummer 4 en 5.

Kai Verbij kwam ten val in zijn rit tegen Kayo Vos en greep nadat hij hard in de boarding was geƫindigd meteen naar zijn linkerschouder. Hij had bij zijn val de arm uit de kom en die is teruggezet, meldde zijn ploeg.

Ook Hein Otterspeer (zesde), Merijn Scheperkamp (tiende) en Joep Wennemars (achtste) grepen naast een startbewijs voor de wereldbeker.

Krol baalde “intens” van zijn eigen race, maar wilde de val van Verbij niet als excuus gebruiken. “Ik denk dat het momentum daardoor wel uit de wedstrijd was. De wedstrijd lag stil en iedereen stond op het ijs. Ik was ervan geschrokken. Hij is ook mijn beste maat en het is rot voor hem, maar dat is geen excuus voor hoe ik zelf reed.”

Op zijn eigen rit had de olympisch kampioen van alles aan te merken. “Ik zat te hoog, technisch was het niet goed. Zo relatief goed als het gisteren ging, zo slecht was het vandaag, maar dat is een beetje de trend van de afgelopen weken”, zei Krol. “Op de 1500 meter heb ik op dit moment iets meer rust in mijn slag. Ik ga het gewoon goed doen op de wereldbekerwedstrijden en dan weet ik zeker dat de 1000 meter ook weer komt.”