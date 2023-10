Leerdam wint 1000 meter overtuigend op kwalificatietoernooi

Jutta Leerdam heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen overtuigend de 1000 meter gewonnen. De 24-jarige wereldkampioene van Jumbo-Visma, die vorig seizoen ongeslagen bleef op de 1000 meter, was met 1.13,64 veruit de beste.

Achter Leerdam eindigde Femke Kok als tweede in 1.14,70. De Friezin van Reggeborgh won een dag eerder de 500 meter. Vorig jaar wist ze zich niet te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden op de 1000 meter.

Antoinette Rijpma-De Jong werd derde in 1.14,87. Ze versloeg haar zus Michelle de Jong die met 1.17,34 ruim naast een plek in de top 5 greep. Marrit Fledderus en Helga Drost plaatsten zich als vierde en vijfde ook voor de wereldbekerwedstrijden.

Leerdam was redelijk tevreden over haar tijd. “1.13,64 is best goed om mee te beginnen”, zei de wereldkampioene. “En al helemaal als ik geen supergoede rit rij, maar alsnog tot deze tijd kom. Het hoeft niet altijd perfect te zijn.”

In de races op 500 en 1000 meter die ze reed zaten goede stukjes, vond Leerdam. “De eerste start op de 500 was goed en nu de binnenbocht, maar de kruising en de bocht ervoor moet veel beter. Er zitten nog genoeg verbeterpunten in maar het waren twee goede ritten. Dit is het basisniveau, dat is een goed teken.”

Leerdam was er wel gebrand op geweest om het te laten zien, vooral op de 1000 meter. Als wereldkampioen, maar ook voor haar vriend, vechtsporter Jake Paul, die de wedstrijden van Leerdam dit weekend voor het eerst vanaf de tribune bekeek. “Hij vindt het altijd goed. Hij weet wat ik kan en legt me totaal geen druk op. Het zou ook niet goed zijn als het dan in een keer helemaal niet lukt, zo meteen denkt hij dan nog dat het aan hem ligt en dat is het absoluut niet”, zei ze met een glimlach. “Maar de sport gaat voor, voor ons beiden.”

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Obihiro in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing. In december zijn er wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.