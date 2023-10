Martín wint MotoGP van Thailand en verkleint gat met Bagnaia

De Spaanse motorcoureur Jorge Martín heeft de Grote Prijs van Thailand gewonnen in de MotoGP. De 25-jarige Martín van Pramac Racing verkleinde met zijn zege de achterstand in de WK-stand op de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati), die in Thailand tweede werd. Het verschil is nog 13 punten.

Martín ging bijna de hele race aan de leiding in Buriram, maar met nog vier rondes te gaan werd hij ingehaald. In de voorlaatste ronde haalde hij Brad Binder weer in met een gedurfde actie, waarna Martín de leiding niet nogmaals afstond. De winnaar was zaterdag ook al de beste in de sprintrace.

Bagnaia werd eigenlijk derde, maar hij profiteerde van een straf van Binder, die net iets buiten de baan was gekomen op het Chang International Circuit.

Er zijn nog drie races te gaan. Op 12 november is de GP van Maleisië. Daarna volgen nog races in Qatar en Valencia.