Ontlading bij korfballer Preuninger ondanks hegemonie op WK

De titelprolongatie op het WK heeft voor ontlading gezorgd bij korfballer Daan Preuninger. De vreugde was er ondanks de hegemonie in Taiwan niet minder om. In de finale werd gastland Taiwan met 27-9 verslagen.

“Het was een heerlijk toernooi, met een finale waarop we hoopten. We speelden in een volle hal die losging, maar het was lekker dat we ze voor rust al te pakken hadden. Taiwan sprak uit voor goud te gaan, terwijl BelgiĆ« telkens bij voorbaat al genoegen neemt met zilver”, aldus de 27-jarige Preuninger.

De korfballers wonnen al hun wedstrijden in Taiwan met groot vertoon van macht. “Het was het grootste WK ooit en daarom speelden we ook tegen landen die het spelletje nog niet helemaal onder de knie hebben. En toch zorgt deze titel voor ontlading. Het is ons werk. Wij zijn hier al zo lang mee bezig en het was een intensieve periode met elkaar. Ik snap wel dat iedereen denkt dat we de wedstrijden zo makkelijk winnen, maar wij moeten het toch maar weer laten zien iedere keer. De bal is rond en het blijft sport. Dus het moet iedere keer toch maar weer gebeuren.”

Preuninger merkte de afgelopen weken dat Taiwan zich in rap tempo ontwikkelt als korfballand. “De faciliteiten zijn hier top en het gaat echt de goede kant op. Dat is alleen maar goed voor het korfbal, net als dat het goed is dat er eens een ander land in de finale stond”, aldus de wereldkampioen. “Taiwan vraagt ons ook regelmatig om oefenwedstrijden te spelen, om daar zelf weer van te kunnen leren.”

Volgens Preuninger had Oranje in Taiwan meer doelen dan alleen de wereldtitel veroveren. “We wilden korfbal op een mooie manier uitdragen en attractief spelen, met veel loopacties in plaats van stilstaande mensen bij de korf. We wilden zorgen voor spektakel.”

Over vier jaar is het WK in Nederland.