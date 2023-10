Ontspannen Schouten rijdt zonder het te weten bijna record

Irene Schouten liet bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden al vroeg in het seizoen haar klasse zien op de 5000 meter. Met een tijd van 6.42,24 bleef ze maar een seconde boven haar Nederlandse record en baanrecord in Thialf. En dat terwijl de 31-jarige schaatsster van AH Zaanlander van haar coaches de opdracht kreeg “gewoon lekker te gaan rijden”.

“Ik had niet echt een plan. In de race zelf besloot ik met nog vier rondjes te gaan mijn tijden te gaan afbouwen”, vertelde Schouten na afloop van de 5000 meter die ze had gewonnen, nadat ze de dag ervoor nog na de winst op de 3000 meter ook ’s avonds de marathon in Utrecht had gewonnen. “Ik wist niet op wat voor tijden ik zat. Eigenlijk is dat best wel slecht. Ik weet ook niet wat voor rondetijden er bij het baanrecord horen, dus ook niet of ik harder moest voor een record.”

Wat bleek toen Schouten na de finish haar tijd zag, net boven haar record van 6.41,25. “Oh shit, dacht ik wel even. Dat is best dichtbij. Misschien had ik die laatste twee ronden volle bak moeten gaan, maar dat is achteraf. Dan maar op het WK”, voegde ze eraan toe. Maar ze had inderdaad lekker gereden, gaf ze toe.

Schouten had vooraf wel het advies van haar coaches gekregen om niet te diep te gaan. “Als het te veel energie kost, dan moest ik niet onwijs gaan werken voor een toptijd. Het seizoen is best wel lang en we hebben heel veel wedstrijden als ik de massastart, 3000 meter of 5000 meter en de ploegachtervolging schaats. En als ik start, wil ik ook altijd voor de winst gaan.”

Een jaar geleden was de drievoudig olympisch kampioene na een drukke zomer vol verplichtingen ook goed op het kwalificatietoernooi eind oktober, maar werd het in de daaropvolgende maanden minder en trok Schouten zich in december zelfs terug voor toernooien als het NK allround.

“Ik heb geleerd dat ik vaker nee moet zeggen en heel goed moet denken aan mijn rust”, zegt ze over de lessen van vorig seizoen. “Nu gaat dat goed, maar dat ging het vorig jaar in het begin ook. Toen voelde ik dat het in december slecht ging. Ik denk dat ik dat beter onder controle heb. Mijn coaches en management helpen mij daar goed in.”