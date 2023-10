Pérez valt al in eerste bocht uit in thuisrace in Mexico-Stad

De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez is kort na de start al uitgevallen in zijn thuisrace in Mexico-Stad. Voor het oog van tienduizenden fanatieke fans crashte Pérez bij het ingaan van de eerste bocht.

De Mexicaan kende een flitsende start vanaf de vijfde plek. Hij vond op het lange rechte stuk naar de eerste bocht in de slipstream de ruimte om buitenom de AlphaTauri van Daniel Ricciardo, de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz en de Red Bull van zijn teamgenoot Max Verstappen bij te halen. Hij kwam door zijn riskante actie echter vlak voor de bocht in aanraking met de Ferrari van Leclerc en schoot de baan af.

Pérez moest gedesillusioneerd terugrijden naar zijn garagebox in de pitstraat, waar het team besloot dat hij niet verder kon. Verstappen deed wat hij vooraf voor ogen had. De wereldkampioen wist zich tussen Leclerc en Sainz van de derde startplek voor de eerste bocht naar de koppositie te manoeuvreren.

Pérez was diep teleurgesteld. “Ik ben verdrietig, maar ook trots op mezelf omdat ik echt alles heb gegeven. Het was waarschijnlijk mijn beste start van het jaar”, zei de Mexicaan. “Ik was geweldig weg, ik zag de ruimte, maar er was bij het ingaan van de bocht geen ruimte voor drie auto’s naast elkaar. Het was een echt race-incident, maar ik zou het mezelf niet hebben vergeven als ik het er niet op had gewaagd. Ik wilde de kans benutten om de race te kunnen winnen.”