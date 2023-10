Roest ook beste op 10 kilometer bij kwalificatie wereldbeker

Patrick Roest heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden de 10 kilometer gewonnen. Het is de derde zege voor de 27-jarige schaatser van Reggeborgh die een tijd van 12.49,89 noteerde. Hij was eerder al de beste op de 5000 en 1500 meter.

Achter Roest werd Jorrit Bergsma tweede in 12.59,67 en Kars Jansman in 13.00,66 derde. Bergsma was er vrijdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter.

Ook Beau Snellink en Marwin Talsma schaarden zich in de top 5 en maken daarmee aanspraak op deelname aan de 10 kilometer bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger.