Schietpartij met dode nabij circuit Grote Prijs van Mexico

De Grote Prijs van Mexico in de Formule 1 gaat zondag naar verwachting gewoon door, ondanks een schietpartij vlak bij het circuit. Een 35-jarige man, die probeerde een auto te stelen, werd doodgeschoten. Drie agenten en een taxichauffeur raakten gewond in het vuurgevecht, meldden lokale media. De minister van Burgerveiligheid bevestigde in een verklaring de schietpartij.

Veiligheid is een gevoelig onderwerp bij de Grote Prijs van Mexico. Wereldkampioen Max Verstappen heeft zelfs voor het eerst persoonlijke beveiligers om hem te beschermen tegen al te opdringerige fans. De Nederlander werd vorige week bij de GP in Austin uitgejouwd door fanatieke supporters van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez.

Vorig jaar waren er problemen met veel te veel mensen in de paddock. Werknemers van de teams en coureurs klaagden over het gedrang en sommigen meldden dat persoonlijke bezittingen waren gestolen.