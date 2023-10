Schouten al snel op 5000 meter in kwalificatietoernooi

Irene Schouten heeft na de 3000 meter ook de 5000 meter op haar naam geschreven tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen. De 31-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was met 6.42,24 verreweg de snelste.

Schouten bleef in de eerste officiĆ«le wedstrijd van het seizoen op de afstand met haar tijd een seconde boven haar eigen persoonlijk record en baanrecord in Thialf. Marijke Groenewoud eindigde als tweede in 6.50,77 en Sanne in ’t Hof werd derde in 6.52,11.

Esther Kiel plaatste zich na de 1500 meter ook voor de 5000 meter. Ze werd met 6.59,63 vierde. Elisa Dul kan na de 3000 meter ook van start op de langste afstand bij de vrouwen, die wordt verreden bij de wereldbekerwedstrijd in Stavanger. Ze werd vijfde met 7.01,15.