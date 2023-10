Sinner verslaat Medvedev ook in finale tennistoernooi Wenen

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn tiende ATP-titel veroverd. De 22-jarige nummer 4 van de wereld won het toernooi in Wenen na een slopende finale, waarin hij in drie sets afrekende met de Rus Daniil Medvedev: 7-6 (7) 4-6 6-3.

De 27-jarige Medvedev was de titelverdediger in de hoofdstad van Oostenrijk. De nummer 3 van de wereld gold vooraf licht als favoriet, maar in een partij die meer dan drie uur duurde liet hij zich op de belangrijke momenten aftroeven door Sinner.

De Italiaan ging daarmee op herhaling, want begin oktober won hij ook van Medvedev in de finale van het toernooi van Beijing.

In Wenen deden de spelers nauwelijks voor elkaar onder. Sinner en Medvedev lieten veel lange rally’s zien en grossierden in breakpoints. De eerste set ging na een tiebreak naar Sinner, het tweede bedrijf was voor Medvedev. In de derde en beslissende set sloeg Sinner als eerste toe met een break in de vierde game (3-1). Medvedev brak meteen terug (3-2), maar Sinner was op stoom en brak opnieuw in de zesde game (4-2). De Italiaan gaf vervolgens de voorsprong niet meer uit handen.