Tennisster Schuurs begint dubbelspel WTA Finals met nederlaag

Tennisster Demi Schuurs heeft haar eerste wedstrijd op de WTA Finals verloren. Samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk was de 30-jarige Nederlandse in het Mexicaanse Cancun niet opgewassen tegen Shuko Aoyama en Ena Shibahara uit Japan: 7-5 6-2. Schuurs heeft nog twee groepsduels om een plek in de volgende ronde van het eindejaarstoernooi af te dwingen.

Schuurs en Krawczyk verloren hun tweede servicegame en kwamen dankzij een break nog wel terug tot 5-5 in de eerste set. Daarna sleepten de Japanse tegenstanders op de service van Schuurs en Krawczyk de set binnen. In de tweede set was het Nederlands/Amerikaanse koppel ook niet sterk genoeg op eigen opslag.

De acht beste koppels van het jaar doen mee aan de WTA Finals. Schuurs haalde er al drie keer de laatste vier: in 2019, 2021 en 2022.