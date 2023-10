Tweede zege op rij voor Van Empel in wereldbeker veldrijden

Fem van Empel heeft haar tweede overwinning op rij geboekt in de wereldbeker veldrijden. De regerend wereldkampioene kwam in het Belgische Maasmechelen solo als eerste over de finish. Eerder deze maand zegevierde Van Empel in de eerste wereldbekercross van het seizoen in het Amerikaanse Waterloo.

Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als tweede. Ze won zaterdag de veldrit van de Superprestige in Ruddervoorde, waar Van Empel ontbrak. Aniek van Alphen werd derde in Maasmechelen.

Van Empel nam meteen het initiatief in de wedstrijd. Alvarado kon haar in de eerste ronde nog wel bijhouden, maar toen kampte ze na een val met een kapotte schoen en kon ze Van Empel niet meer volgen. Ze ging nog wel met succes de strijd om de tweede plaats aan met Van Alphen. Van Empel bouwde haar voorsprong steeds verder uit en reed onbedreigd naar de winst.

Van Empel stak vier vingers in de lucht toen ze over de streep kwam. Ze doelde hiermee op de zeges die ze tot nu toe heeft behaald. Naast de twee overwinningen in de wereldbeker won ze ook de openingsrit in de Superprestige in Overijse en was ze de beste in de Nacht van Woerden.

Ze is te spreken over de goede start van haar seizoen. “In de zomer sprak ik er nog met mijn vader over. Dat het gek zou zijn als ik het dit seizoen beter zou doen dan het vorige. Maar tot nu toe gaat het zelfs beter, zeker qua winstmarge.”

Ze wil er vooral van genieten. “Ik weet dat dit heel speciaal is.” Van Empel beseft dat ze volgende week als favoriete start bij de Europese titelstrijd. “Maar bij een kampioenschap moet wel alles meezitten.”

Alvarado baalde van haar val. “Ik was best hard gevallen. Ik had veel pijn en ik heb anderhalve ronde rustig aan moeten doen. Ik wist toen wel dat de strijd om de winst al voorbij was. Ik voelde mij erg goed, maar helaas pakte het anders uit”, aldus Alvarado.