Verstappen breekt in Mexico record met zestiende seizoenszege

Max Verstappen heeft zijn zestiende zege van het seizoen geboekt in de Formule 1 en daarmee zijn eigen record van vijftien gewonnen races uit 2022 verbeterd. De drievoudig wereldkampioen won in zijn Red Bull met overmacht de Grote Prijs van Mexico. Hij had aan de finish een voorsprong van 14 seconden op Lewis Hamilton van Mercedes. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari naar de derde plaats.

De race verliep dramatisch voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan had een flitsende start in zijn thuisrace vanaf de vijfde plek en waagde bij het ingaan van de eerste bocht zelfs een poging om naar de leiding te rijden, maar hij botste met de Ferrari van Leclerc en schoot de baan af. Zijn race was ten einde, tot grote teleurstelling van de tienduizenden fanatieke fans.

Het was de vijfde keer dat Verstappen de race in Mexico-Stad won en al zijn 51e zege in de Formule 1. De Limburger is nu in aantal overwinningen op gelijke hoogte gekomen met de Fransman Alain Prost en deelt nu de vierde plaats op de eeuwige ranglijst.

Verstappen deed bij de start wat hij vooraf voor ogen had. De wereldkampioen wist zich vanaf de derde plek op het lange rechte stuk naar de eerste bocht in de slipstream tussen de Ferrari’s van Leclerc en Sainz naar de koppositie te manoeuvreren. Hij nam meteen afstand.

De wedstrijd in de ijle lucht van het op 2200 meter hoogte gelegen Autódromo Hermanos Rodriguez leek zich te ontvouwen in een lange solo vooraan voor de Nederlander, maar een crash halverwege de race van Kevin Magnussen leidde een vervelende onderbreking in. De Deen reed zijn Haas-auto op hoge snelheid in de vangrails. Het wrak vatte vlam nadat Magnussen er op eigen kracht was uitgeklommen. De wedstrijdleiding vond de brandende auto onveilig en legde de race stil.

Een staande herstart volgde na de pauze, maar nu met Verstappen vanaf ‘poleposition’. Het werd een start uit het boekje. De Nederlander liet niemand profiteren van zijn slipstream, dook als eerste de bocht in en was meteen weg. Achter hem duelleerden de coureurs van Ferrari en Mercedes met elkaar om de overige podiumplaatsen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was de beste van de rest; hij ging na veertig ronden Leclerc voorbij en koerste vervolgens vrij eenvoudig naar de tweede plaats. De zevenvoudig wereldkampioen werd vorige week in de GP van de Verenigde Staten ook tweede, maar zijn Mercedes kwam na de race niet door de keuring, met een diskwalificatie als gevolg.

Over een week is de Grote Prijs van Brazilië.