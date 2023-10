Verstappen in Mexico derde in kwalificatie achter Ferrari’s

Max Verstappen begint zondag als derde aan de Grote Prijs van Mexico. De Nederlandse coureur van Red Bull moest de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz in de kwalificatie voor laten gaan. Leclerc kwam in de kwalificatie op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad tot een tijd van 1.17,166 en verzekerde zich daarmee voor de 22e keer van poleposition.

De Australiër Daniel Ricciardo klokte de vierde tijd, voor Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen.

Verstappen gaat in Mexico op jacht naar een nieuw record. Als de Limburger wint, is het zijn zestiende zege van het seizoen. Hij verbetert dan zijn eigen record van vijftien overwinningen, dat hij vorig jaar neerzette.

Verstappen is al wereldkampioen sinds de Grote Prijs van Qatar, begin deze maand.

“Ik heb mijn best gedaan, maar het lukte vandaag niet. Er is zeer weinig grip op dit circuit vanwege de hoogte, dus het is niet zo gemakkelijk om zo hard te pushen als normaal tijdens de kwalificatie”, zei Verstappen. “Ik had in Q3 niet de perfecte balans en dat kostte ons hier en daar een paar tienden. Desondanks waren we nog steeds dicht bij de Ferrari’s en het wordt een lange race zondag. Ik heb er vertrouwen in, ik had natuurlijk graag als eerste willen starten, maar we zullen een goede slipstream hebben in de eerste bocht, dus laten we zien wat we kunnen doen.”

Verstappen (26) moest in Mexico nog even vrezen voor een gridstraf, maar die bleef uit.

De race is zondag om 21.00 uur