Wereldbeker reuzenslalom voor de skiërs afgelast om wind

De eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen voor de skiërs op de reuzenslalom, in het Oostenrijkse Sölden, is afgelast vanwege extreme wind. De mannen waren al begonnen aan de wedstrijd. 47 van de in totaal 73 deelnemers hadden de eerste run afgelegd, maar de organisatie besloot daarna de wedstrijd af te breken.

De start op de helling van de Rettenbach is normaal boven de 3000 meter hoogte, maar was al verlaagd vanwege de weersomstandigheden.

Vorig jaar moest de race van de vrouwen vanwege het weer worden afgelast. Zaterdag konden de skiesters wel in actie komen op de reuzenslalom. De zege was voor de Zwitserse Lara Gut-Behrami.