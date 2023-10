Zegetocht darttalent Van Veen (21) eindigt in halve finale EK

Darttalent Gian van Veen heeft zijn verrassende optreden op het EK in Dortmund niet kunnen bekronen met een finaleplek. Bij zijn debuut op het toernooi kwam de 21-jarige Nederlander nog wel op een grote voorsprong tegen de Engelsman James Wade, de voormalig nummer 1 van de wereld. In de slotfase kon Van Veen dat niveau niet vasthouden: 11-9

Van Veen begon ook tegen Wade, nu de nummer 17 van de wereld, goed. De Nederlander kwam 5-1 voor. Wade vocht zich terug tot 6-6, maar de jongeling sloeg gelijk terug tot 8-6. Daarna raakte Van Veen weinig triples meer, terwijl Wade zijn kansen wel bleef benutten. In de laatste leg miste de mondiale nummer 68 nog een kans op de gelijkmaker, waarna Wade de dubbel wel gooide.

Van Veen won in Dortmund in de kwartfinale verrassend van drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen en was eerder onder anderen te sterk voor de Australiër Damon Heta, de nummer 13 van de wereld.

Danny Noppert verloor eerder ook zijn halve finale. Wade strijdt daardoor zondagavond met de Schot Peter Wright om de titel.