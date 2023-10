Beste klassering Griekspoor, ook Van de Zandschulp stijgt

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn beste ranking verbeterd op de wereldranglijst. Hij is nu de nummer 23 van de wereld, na een stijging van twee plaatsen. Griekspoor (27) haalde vorige week de kwartfinales op het indoortoernooi van Basel. Deze week doet hij mee aan het masterstoernooi van Parijs-Bercy.

Botic van de Zandschulp boekte vijf plekken winst en is nu de mondiale nummer 60. De nummer 2 van Nederland bereikte vorige week de tweede ronde in Basel, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Félix Auger-Aliassime.

In de top veranderde weinig bij de mannen. Novak Djokovic begint het toernooi in Parijs als de lijstaanvoerder. Stefanos Tsitsipas en Holger Rune wisselden in de top 10 van plek. Tsitsipas staat nu zesde, Rune zevende.

Bij de vrouwen is maandag geen wereldranglijst uitgekomen. De beste tennissters ter wereld zijn zondag begonnen aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters van het afgelopen seizoen.