Griekspoor naar tweede ronde in Parijs-Bercy na zege in drie sets

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De beste tennisser van Nederland versloeg de Amerikaan Christopher Eubanks in drie sets: 6-7 (2) 6-3 6-4.

De eerste set draaide na één break voor beide spelers uit op een tiebreak en daarin liet de Nederlander zich gaan. De umpire van dienst zag een netservice over het hoofd, tot groot ongenoegen van Griekspoor, die niet veel later zijn racket aan diggelen sloeg en een strafpunt kreeg. “Doe je werk”, beet hij de scheidsrechter toe.

In het restant herstelde de nummer 23 van de wereld zich knap. Hij liep in de tweede set snel uit naar 3-0 en gaf die marge niet meer prijs. Ook in de beslissende set won hij direct de eerste servicegame van de mondiale nummer 32. Na 2 uur en 2 minuten benutte Griekspoor zijn eerste matchpoint. In de laatste game werkte hij nog een 0-30-achterstand weg.

Griekspoor treft in de tweede ronde de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die in de openingsronde de als vijftiende geplaatste Ben Shelton uit de Verenigde Staten uitschakelde.

Botic van de Zandschulp doet ook mee in Bercy. Hij neemt het later op maandag op tegen de Fransman Adrian Mannarino.