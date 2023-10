Oud-winnaar Roeblev derde tennisser uit top 5 op ABN AMRO Open

Tennisser Andrej Roeblev doet begin volgend jaar opnieuw mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Russische nummer 5 van de wereld won het toernooi in 2021. Hij versloeg toen de Hongaar Márton Fucsovics in de finale.

“Met Roeblev hebben we direct weer een nieuwe titelkandidaat in huis. Net als Daniil Medvedev en Félix Auger-Aliassime heeft hij laten zien goed uit de voeten te kunnen in Rotterdam. Het is mooi om te zien dat we de laatste drie winnaars alweer vast hebben kunnen leggen”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Roeblev bewijst ook dit jaar weer in topvorm te zijn. Niet voor niets plaatste hij zich afgelopen weekend voor de ATP Finals.”

Eerder legde Krajicek al Medvedev en Jannik Sinner vast. Zij zijn de nummers 3 en 4 van de wereld.

Het grootste tennistoernooi van Nederland wordt van 12 tot en met 18 februari in Ahoy gehouden.