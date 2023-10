Pérez noemt crash in eigen land ‘ergste moment uit loopbaan’

Sergio Pérez wil de Grote Prijs van Mexico zo snel mogelijk vergeten. De Red Bull-coureur crashte in eigen land al in de eerste bocht. “Ik heb een aantal teleurstellingen meegemaakt in mijn loopbaan, maar dit is wel het ergste moment”, zei de collega van Max Verstappen.

Pérez had in Mexico-Stad vanaf de vijfde plek een flitsende start en waagde bij het ingaan van de eerste bocht zelfs een poging om naar de leiding te rijden, maar hij botste met de Ferrari van Charles Leclerc en schoot de baan af. Zijn race was ten einde, tot grote teleurstelling van de tienduizenden fanatieke fans.

“Eerlijk gezegd had ik het gevoel dat ik de fans nog meer in de steek zou hebben gelaten als ik er niet voor was gegaan. Ik zag het gat en ging ervoor”, zei Pérez. “Ik besloot risico te nemen. Ik wist dat het heel riskant zou zijn, en uiteindelijk betaalde ik de prijs ervoor.”

Pérez, die eraan toevoegde dat hij het nu opnieuw zo zou doen, staat met 240 punten nog wel tweede in de WK-stand. De voorsprong op nummer 3 Lewis Hamilton is nog maar 20 punten. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma.