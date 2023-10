Sabalenka bekritiseert tennisbond WTA over organisatie Finals

Tennisster Aryna Sabalenka heeft kritiek geuit op de organisatie van de WTA Finals in Cancun in Mexico. De nummer 1 van de wereld uit Belarus zei dat ze zich niet veilig voelt in het tijdelijke stadion dat pas op het laatste moment voor het toernooi is aangelegd.

“Ik ben erg teleurgesteld over de WTA en over mijn ervaring tot nu toe bij de WTA Finals”, schreef de 25-jarige tennisster op Instagram. “Als speelster heb ik het gevoel dat de WTA geen respect voor mij heeft. Ik denk dat de meeste tennissters dat gevoel hebben. De organisatie is niet op het niveau dat we van de Finals verwachten. Eerlijk gezegd voel ik me niet veilig bij het idee dat ik lang op deze baan moet spelen”, schreef Sabalenka, die zondag op de eerste dag van het toernooi op de hardcourtbaan de Griekse Maria Sakkari met 6-0 6-1 versloeg.

De WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters, duren tot en met zondag. Cancun werd pas op 7 september officieel aangewezen als gaststad van het evenement.