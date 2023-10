Van de Zandschulp in Parijs-Bercy langs Fransman Mannarino

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs-Bercy bereikt. De 28-jarige Nederlander was met 6-4 7-5 te sterk voor de Fransman Adrian Mannarino.

Van de Zandschulp, die zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst voor het hoofdschema, kende in de eerste set een sterke slotfase. De nummer 60 van de wereld won op 4-4 zijn eigen servicegame op love en brak zijn tegenstander in de volgende game om de set te pakken.

Van de Zandschulp trok de goede lijn in het begin van de tweede set door en liep uit naar een 3-1-voorsprong. Mannarino, de mondiale nummer 25, herpakte zich met een break in de vijfde game. Van de Zandschulp herstelde de marge met een break op 4-3 en kon de wedstrijd op zijn eigen service afmaken, maar verloor deze game vervolgens op love (5-4). In een lange elfde game poetste hij vier breakpoints weg om op 6-5 te komen en sloeg toe in de volgende game op zijn tweede matchpoint: 7-5.

Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Tommy Paul en de Fransman Richard Gasquet. Het evenement in Frankrijk is zijn tweede toernooi zonder Sven Groeneveld, die sinds mei zijn coach was. De nummer 2 van Nederland maakt het seizoen af met coach Ronald Hooijer. Ook captain Paul Haarhuis van het Daviscupteam keek maandag vanaf de tribune toe. Van de Zandschulp is één van de vier spelers die hij selecteerde voor de Daviscup Finals van volgende maand. Na het toernooi in Parijs neemt hij een beslissing over de vijfde speler.

Tallon Griekspoor won eerder op maandag van de Amerikaan Christopher Eubanks: 6-7 (2) 6-3 6-4. De beste tennisser van Nederland treft de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in de volgende ronde.