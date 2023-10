Honkballers Texas Rangers nemen 2-1-voorsprong in World Series

De honkballers van Texas Rangers hebben in de World Series een 2-1-voorsprong genomen. De ploeg versloeg in de derde wedstrijd van de best-of-seven series Arizona Diamondbacks in Phoenix met 3-1. De Rangers waren ook de beste in het eerste duel. De Diamondbacks trokken de stand in het tweede duel weer gelijk.

De Rangers dankten de zege vooral aan het sterke optreden van Corey Seager. Hij sloeg in de derde inning een homerun en kwam samen met een teamgenoot over de thuisplaat. Ook was hij verdedigend van waarde toen hij in de achtste inning voorkwam dat de Diamondbacks konden scoren.

De winnende ploeg zag wel Adolis GarcĂ­a en Max Scherzer geblesseerd uitvallen. Het is nog niet bekend of ze bij de volgende wedstrijd weer kunnen meedoen.