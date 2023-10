Hoogland gaat voor nog een record op Mexicaanse wielerpiste

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland gaat woensdag in het Mexicaanse Aguascalientes nog een recordpoging doen. De Nijverdaller reed dinsdag de beste tijd ooit op de kilometer tijdrit. Zijn management bevestigde dat de 30-jarige Nijverdaller nu ook gaat proberen het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start te verbeteren.

Dat record is in handen van Nicholas Paul. De sprinter uit Trinidad & Tobago kwam in 2019 op hoogte in Bolivia tot een tijd van 9,100 seconden. De 200 meter met vliegende start – de renner maakt eerst snelheid en zet dan een tijd neer over 200 meter – wordt gebruikt als kwalificatie bij sprinttoernooien.

“De afgelopen tijd heeft alles moeten wijken voor dit moment”, zei Hoogland (30) nadat hij de beste tijd ooit over de kilometer tijdrit had gereden. “Ik weet niet hoelang mijn carrière nog duurt, maar ik wilde graag voor altijd aan de sport verbonden blijven met een wereldrecord. Dat het nu gelukt is, voelt fantastisch.”

Hoogland had de baan in Mexico voor twee dagen gehuurd voor het geval de weersomstandigheden slecht zouden zijn. Zijn management meldt dat hij “vastberaden” is om nog een record te veroveren. Dat zal opnieuw gebeuren om 21.00 uur Nederlandse tijd.