Hoogland snelt in Mexico naar wereldrecord kilometer tijdrit

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland is er in geslaagd het wereldrecord op de kilometer tijdrit scherper te stellen. Op de hoog gelegen wielerpiste van het Mexicaanse Aguascalientes kwam de 30-jarige Nijverdaller na vier rondes tot een tijd van 55,433 seconden. Het oude record (56,303) stond op naam van de Fransman Fran├žois Pervis en werd in 2013 op dezelfde baan gereden.

Hoogland was al vier keer wereldkampioen op het niet-olympische onderdeel en zag in de recordpoging een mooie uitdaging en een aanvulling op zijn voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Daar verdedigt hij met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg de titel op de teamsprint.

Hoogland was met 57,813 al in het bezit van het wereldrecord op laaglandbanen. Die tijd reed hij in februari tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen. Op hoogte is de luchtweerstand lager wat de kans biedt op nog betere tijden.