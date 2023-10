Ook Vondrousova niet te spreken over WTA Finals in Mexico

Wimbledon-kampioene Marketa Vondrousova heeft, in navolging van tennisster Aryna Sabalenka, forse kritiek geuit op de organisatie van de WTA Finals in het Mexicaanse Cancun. Vondrousova is niet te spreken over de hardcourtbaan van het prestigieuze eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters ter wereld. Volgens de 24-jarige Tsjechische stuitert de bal niet goed op de baan en is het stadion niet gereed voor het spelen van toptennis.

“Mijn eerste WTA Finals is helemaal niet wat ik me ervan had voorgesteld”, zegt Vondrousova op Instagram. “We werken het hele jaar hard om naar de Finals te gaan en dan is het uiteindelijk gewoon een teleurstelling. We hebben het gevoel dat niemand naar ons luistert.”

Afgelopen weekend liet Sabalenka, de huidige nummer 1 van de wereld, al weten dat zich niet veilig voelt in het tijdelijke stadion dat pas op het laatste moment voor het toernooi is aangelegd. “Ik ben erg teleurgesteld over de WTA en over mijn ervaring tot nu toe bij de WTA Finals”, stelde de Belarussische. “Als speelster heb ik het gevoel dat de WTA geen respect voor mij heeft. Eerlijk gezegd voel ik me niet veilig bij het idee dat ik lang op deze baan moet spelen.”

De WTA Finals duren tot en met zondag. Cancun werd pas op 7 september officieel aangewezen als gaststad van het evenement.