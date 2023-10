Tennissters Swiatek en Gauff beginnen WTA Finals met zege

Tennissters Iga Swiatek en Coco Gauff zijn de WTA Finals in het Mexicaanse Cancun begonnen met een overwinning. De Poolse nummer 2 van de wereld versloeg in haar eerste partij Wimbledon-kampioene Marketa Vondrousova met 7-6 (3) 6-0. Gauff, winnares van de US Open, gunde de Tunesische Ons Jabeur slechts één game: 6-0 6-1.

Swiatek moest in de eerste set hard werken voor haar zege. Ze kwam op een 5-2 achterstand, maar vocht zich terug en sleepte er een tiebreak uit die ze met 7-3 won. Daarna stoomde ze door en besliste de partij met 6-0. “Ik had niet het gevoel dat ik slecht speelde in het eerst deel van de wedstrijd. Maar ik maakte wel fouten op de beslissende momenten. Daarna heb ik geprobeerd om meer precies te spelen en geen risico’s te nemen. Dat heeft denk ik geholpen”, aldus Swiatek.

De 19-jarige Gauff pakte de eerste set in slechts 23 minuten. Na een regenpauze bleef de Amerikaanse sterk spelen en stond slechts één game af aan Jabeur. “Ons is een fantastische speelster, dus ik was er de hele wedstrijd niet helemaal gerust op. Al zag het er niet zo uit. Ik ben vooral blij dat ik mijn eerste overwinning hier binnen heb”, zei Gauff.

Na haar partij onthulde Gauff dat ze de dag ervoor ten huwelijk was gevraagd. “Dus ik voel de liefde hier in Cancun”, lachte ze. “Het was geweldig dat ik ondanks de regen toch zoveel steun kreeg van het publiek.”

Gauff en Swiatek nemen het woensdag in hun volgende partij tegen elkaar op.