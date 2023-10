Zuid-Afrikaanse rugbykampioenen door duizenden fans onthaald

De Zuid-Afrikaanse wereldkampioenen rugby zijn op het vliegveld van Johannesburg door duizenden enthousiaste fans onthaald. ‘De Springboks’ prolongeerden afgelopen weekend in Frankrijk hun wereldtitel door in de spannende finale Nieuw-Zeeland met 12-11 te verslaan. Zuid-Afrika is het eerste land dat de wereldtitel viermaal wist te winnen.

Duizenden in groen en goud uitgedoste supporters trotseerden het natte en koude weer in Johannesburg om zich te verzamelen op OR Tambo International Airport. In de aankomsthal ontstonden chaotische taferelen toen aanvoerder Siya Kolisi de wereldbeker, de Webb Ellis Trofee, aan het publiek toonde.