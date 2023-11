Baanwielrenner Hoogland ziet recordpogingen op 200 meter mislukken

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland is er woensdag niet in geslaagd het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start te verbeteren. Op de wielerbaan in het Mexicaanse Aguascalientes bleef hij in twee pogingen boven de mondiaal snelste tijd van 9,100.

Het record is in handen van Nicholas Paul. De sprinter uit Trinidad & Tobago kwam in 2019 op hoogte in Bolivia tot de toptijd. De 200 meter met vliegende start – de renner maakt eerst snelheid en zet dan een tijd neer over 200 meter – wordt gebruikt als kwalificatie bij sprinttoernooien.

De Nijverdaller kwam in zijn eerste poging tot 9,130 seconden. Ruim een uur later deed hij nog een poging en strandde toen op 9,201 seconden.

Hoogland (30) zette een dag eerder het wereldrecord op de kilometer tijdrit scherper. Op de hoog gelegen wielerpiste kwam de regerend wereldkampioen op de kilometer tijdrit na vier rondes tot een tijd van 55,433 seconden, waarmee hij bijna een seconden sneller was dan het oude record (56,303) van de Fransman Fran├žois Pervis uit 2013. De baanwielrenner had de baan in Mexico voor twee dagen gehuurd voor het geval de weersomstandigheden slecht zouden zijn.