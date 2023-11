Basketballers Spurs verslaan Suns na inhaalrace

De basketballers van San Antonio Spurs hebben in de Amerikaanse competitie NBA na een inhaalrace Phoenix Suns met 115-114 verslagen.

De Suns hadden halverwege de wedstrijd 18 punten voorsprong en gingen met een marge van 13 punten het laatste kwart in. Maar de Spurs kwamen in de slotfase van de wedstrijd toch nog terug. In de laatste seconden besliste Keldon Johnson het duel met een dunk.

Johnson was topscorer bij de Spurs met 27 punten. Victor Wembanyama en Devin Vassell voegden er 18 punten aan toe. Kevin Durant was goed voor 26 punten voor de Suns.

Los Angeles Clippers won met 118-102 van Orlando Magic. Paul George was op dreef met 27 punten voor de Clippers.