Djokovic tegenstander van Griekspoor in derde ronde Parijs-Bercy

Novak Djokovic is donderdag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de derde ronde van het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De nummer 1 van de wereld, vorig jaar finalist in de Franse hoofdstad, was in zijn eerste partij met 6-3 6-2 te sterk voor de Argentijn Tomás Martín Etcheverry.

Djokovic wist de mondiale nummer 31 drie keer te breaken en stond zelf geen enkele servicegame af. Na iets minder dan anderhalf uur maakte hij het af op zijn derde wedstrijdpunt.

Voor Djokovic (36) – begonnen met een bye – was het zijn eerste wedstrijd op de tour sinds half september, toen hij in actie kwam in de Daviscup. Hij had kort daarvoor de US Open gewonnen.

Het wordt de derde ontmoeting tussen Griekspoor en Djokovic. Vorig jaar won Djokovic in Dubai van de Nederlander, net als in 2021 op de US Open.

Botic van de Zandschulp bereikte woensdag ook de derde ronde in Bercy. De nummer 2 van Nederland versloeg de Amerikaan Tommy Paul.