Haak tot en met Spelen assistent-coach van de baansprinters

Hugo Haak blijft tot en met de Olympische Spelen in Parijs assistent-coach van de baansprinters. Dat heeft technisch directeur Wilbert Broekhuizen van de wielerbond KNWU bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. De oud-bondscoach was voor de WK aan de technische staf toegevoegd om hoofdcoach Medhi Kordi te assisteren. Dat is volgens Broekhuizen goed verlopen.

“We hebben een goed WK gedraaid en er was tevredenheid over de samenwerking. We hebben daarom gevraagd of Haak tot en met de Spelen bij de selectie wil blijven”, aldus Broekhuizen. “Na de Spelen lopen de contracten van de coaches af. Dan kijken we weer verder.”

Haak werd in 2019 aangesteld als bondscoach van de baansprinters. Na de succesvolle Spelen in 2021 in Tokio, waar hij ook samenwerkte met Kordi, stopte hij. Voor de WK in juli keerde hij terug als assistent.