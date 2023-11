Honkballers Texas Rangers dicht bij titel in de World Series

De honkballers van Texas Rangers hebben nog maar één overwinning nodig om voor het eerst de titel in de World Series te veroveren. De ploeg won de vierde wedstrijd met 11-7 van Arizona Diamondbacks en heeft een 3-1 voorsprong genomen in de best-of-seven series.

De Rangers moesten het in het vierde duel stellen zonder de outfielder Adolis Garcia en pitcher Max Scherzer, die beiden in de vorige wedstrijd een blessure opliepen. Maar het team uit Texas kon opnieuw rekenen op Corey Seager, die uitblinkt in de World Series. Seager zorgde samen met Marcus Semien voor de homeruns voor de Rangers. De gasten hadden een sterke start in Arizona en leidden na de eerste drie innings met 10-0. De Diamondbacks deden nog wel iets terug, maar de zege voor de Rangers kwam niet in gevaar.

De Rangers en Diamondbacks kregen een wildcard voor de play-offs en plaatsten zich verrassend voor de World Series.