IOC waarschuwt voor boycots en discriminatie tijdens Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vanwege de oorlog in Gaza en met het oog op de Spelen in Parijs sporters gewaarschuwd tegenstanders niet te boycotten en anderen niet te discrimineren. Degenen die dat wel doen, kunnen volgens het IOC sancties tegemoet zien.

“Het IOC is toegewijd aan individuele verantwoordelijkheid en atleten kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van hun regeringen,” zei een IOC-woordvoerder tegen het Duitse persbureau DPA. “Het fundamentele idee van de Olympische Spelen is om de hele wereld te verenigen in vreedzame competitie. Sport moet bruggen bouwen in plaats van muren op te trekken of verdeeldheid te veroorzaken. Als politieke krachten zouden slagen in hun pogingen om te beslissen welke atleten aan welke competitie mogen deelnemen, dan zouden sportwedstrijden uiteindelijk alleen atleten uit gelijkgestemde politieke blokken omvatten.”

Het IOC werkt bij discriminerend gedrag door atleten of officials samen met de nationale olympische comités en de internationale federaties, om te zorgen dat er snel actie wordt ondernomen. “Net zoals tijdens de Olympische Spelen van 2020”, meldt het IOC. Daarmee verwees het comité naar de Algerijnse judoka Fethi Nourine, die samen met zijn coach voor tien jaar werd geschorst omdat hij zich om politieke redenen terugtrok in Tokio. De Algerijn weigerde op de mat te gaan staan met een Israëlische tegenstander, hetgeen gezien de loting in de tweede ronde mogelijk was geweest.

De oorlog tussen Israël en Hamas heeft bij deskundigen de vrees doen ontstaan dat er volgend jaar in Parijs meer van dit soort gevallen zouden kunnen voorkomen. De Palestijnse worstelaar Rabbia Khalil, die in Duitsland traint en in Parijs wil zijn, gaf toe dat hij het niet zou opnemen tegen atleten uit Israël. “Niet om religieuze redenen omdat hij een Jood is, maar omdat er altijd oorlog is geweest tussen beide volkeren”, zei hij. “Ik verwacht dat meer Arabische of pro-Palestijnse atleten wedstrijden zullen boycotten als ze het tegen atleten uit Israël moeten opnemen. Atleten zullen meer en meer bereid zijn om de consequenties te aanvaarden,” voegde hij eraan toe.