ISU kent aflossingszege alsnog toe aan Nederlandse shorttracksters

De Nederlandse shorttracksters hebben alsnog de overwinning toegekend gekregen van de aflossing bij de vrouwen tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd in Montreal. De mondiale schaatsbond ISU heeft na een protest van het Nederlandse team en grondige bestudering van de beelden vastgesteld dat de Nederlandse ploeg, met Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer, als eerste over de streep is gekomen.

De finale van de aflossing bij de shorttracksters afgelopen zondag in Canada was heel chaotisch door valpartijen bij alle vier de teams. Zuid-Korea kreeg na afloop de overwinning, voor Nederland en de Verenigde Staten. “Helaas zijn de uitslagen van de wedstrijd en de medailleceremonie uitgevoerd gebaseerd op incorrecte registratie van het aantal ronden dat door ieder team is afgelegd”, constateerde de ISU. Het Koreaanse team dat als winnaar werd uitgeroepen zou op het moment van de vermeende finish maar 26 van de 27 ronden hebben afgelegd.

De schaatsbond betreurt de fout en biedt daarvoor excuses aan, vooral aan de betrokken teams. De procedures zijn volgens de ISU opnieuw doorgenomen opdat dit soort complexe situaties in de toekomst correct worden behandeld.