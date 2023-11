Medvedev ontkent middelvinger te hebben opgestoken

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft ontkend dat hij woensdagmiddag zijn middelvinger heeft opgestoken naar het Franse publiek bij het masterstoernooi van Parijs-Bercy. De nummer 3 van de wereld werd in zijn wedstrijd tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov uitgefloten en was daar zichtbaar niet bij mee.

“Ik heb het niet gedaan, ik keek alleen naar mijn nagels”, zei Medvedev over het gebaar dat hij maakte toen hij het centercourt verliet. “Het is niets anders dan dat. Waarom zou ik zoiets doen naar het geweldige publiek in Parijs? Al heb ik veel Franse vrienden en het lijkt erop dat zij dit niet zo’n heel leuk toernooi vinden. Misschien is daar een reden voor. Ik speelde er in ieder geval beter zonder publiek.”

De 27-jarige Medvedev heeft de afgelopen jaren vaker het publiek tegen zich gehad, onder meer op de US Open in New York.

Medvedev verloor in Parijs met 6-3 6-7 (4) 7-6 (2) van Dimitrov.