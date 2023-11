Schoolslagspecialisten Kamminga en Schouten naar EK kortebaan

Arno Kamminga en Tes Schouten doen volgende maand mee aan de Europese kampioenschappen kortebaan in het Roemeense Otopeni. De twee schoolslagspecialisten, eerder dit jaar medaillewinnaars bij de WK langebaan in Japan, krijgen bij het toernooi gezelschap van onder anderen Caspar Corbeau, Kenzo Simons en Kira Toussaint.

In totaal bestaat de ploeg voor de EK uit zeven vrouwen en dertien mannen. Marrit Steenbergen, Maaike de Waard en de andere zwemmers die in Eindhoven trainen onder coach Patrick Pearson doen niet mee. Pearson kiest voor een ander programma ter voorbereiding op de WK langebaan februari volgend jaar in Doha.

De Europese kampioenschappen in het 25 meterbad staan van 5 tot en met 10 december op het programma. Voor dit evenement wordt van 30 november tot en met 3 december nog de Rotterdam Qualification Meet (RQM) gehouden. In het Rie Mastenbroek-bassin van Zwemcentrum Rotterdam kunnen de zwemmers aan de limieten voor de WK in Doha en Spelen in Parijs voldoen. Nederland mag per afstand twee zwemmers afvaardigen naar de Spelen in Parijs. De twee snelsten plaatsen zich aan het einde van de kwalificatieperiode.

Ook een aantal buitenlandse zwemmers komt aan de start in Rotterdam, onder wie de Brit Adam Peaty. De wereldrecordhouder op de 100 meter schoolslag stond een tijd aan de kant vanwege mentale problemen, maar de rivaal van Kamminga kwam onlangs ook al in actie in de wereldbekerwedstrijden.