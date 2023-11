Tennisster Hartono verliest in eerste ronde in Midland

Tennisster Arianne Hartono is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het toernooi in het Amerikaanse Midland. De 27-jarige Nederlandse speelster, 180e op de wereldranglijst, kreeg in haar partij tegen de Kroatische Jana Fett in de eerste set vijf setpunten, maar wist deze niet te benutten. Fett, die achttien plaatsen lager op de mondiale ranking staat, versloeg Hartono met 7-5 6-0.

Hartono maakt deel uit van het Nederlandse team dat het volgend weekend in de play-offs van de Billie King Cup opneemt tegen Oekraïne. De ontmoeting wordt gespeeld in Litouwen.