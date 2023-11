Van de Zandschulp door naar derde ronde masterstoernooi Parijs

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich bij het masterstoernooi van Parijs-Bercy geplaatst voor de derde ronde. Van de Zandschulp won in Parijs in drie sets van de Amerikaan Tommy Paul, die 12e staat op de wereldranglijst. Het werd 6-4 2-6 6-3 voor Van de Zandschulp, de nummer 60 van de wereld.

Voor Van de Zandschulp is het de tweede keer dit jaar dat hij de Amerikaan Paul weet te verslaan. Eerder dit jaar deed Van de Zandschulp dat al in de Davis Cup. De Nederlandse tennisser begon sterk in Parijs en trok de eerste set naar zich toe (6-4). In de tweede set kwam Paul terug en wist hij Van de Zandschulp twee keer te breken. In de derde set kwam Van de Zandschulp vervolgens op een 3-2 voorsprong en die gaf hij niet meer weg. De Nederlander maakte het af op zijn tweede wedstrijdpunt.

In de derde ronde neemt de 28-jarige Nederlander het op tegen de Rus Andrej Roeblev, die vijfde staat op de wereldranglijst. Van de Zandschulp had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdschema in Parijs.

Tallon Griekspoor plaatste zich dinsdag ook al voor de derde ronde van het masterstoernooi in Parijs. De Nederlandse nummer 23 van de wereldranglijst was in twee sets te sterk voor de vijf plaatsen lager gerangschikte Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Griekspoor (27) neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld moet na een bye in de eerste ronde nog wel van de Argentijn Tomás Martín Etcheverry winnen.