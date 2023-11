Van Empel zegeviert ook in de Koppenbergcross

Fem van Empel heeft in de Koppenbergcross opnieuw haar klasse getoond. De Nederlandse veldrijdster won ook deze wedstrijd met overmacht en lijkt helemaal klaar voor de Europese titelstrijd dit weekend in het Franse Pontchâteau. Van Empel had na een zware cross door de modder op de finish in Oudenaarde een voorsprong van 1.50 op Denise Betsema. De Britse Anna Kay eindigde als derde.

De regerend wereldkampioene heeft tot nu toe alle races gewonnen waarin ze is gestart. Zondag boekte ze in Maasmechelen haar tweede wereldbekerzege op rij. De dag ervoor was ze succesvol in de wedstrijd van de Superprestige in Ruddervoorde. Ze was eerder ook de beste in Overijse en de Nacht van Woerden.

In de Koppenbergcross startte Van Empel dan ook als grote favoriete. Ze maakte die verwachting waar door al in de eerste ronde weg te rijden bij de rest van het veld. Ze breidde haar voorsprong steeds verder uit.

Betsema zette in haar eentje de achtervolging in, maar kon niet bij Van Empel in de buurt blijven. Betsema was afgelopen zomer betrokken bij een aanrijding tijdens een training op Texel en liep daardoor een trainingsachterstand op. Maar ze liet in de Koppenbergcross zien dat ze weer in vorm aan het komen is.